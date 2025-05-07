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«Пришлось подужаться»: игрок клуба РПЛ рассказал о задержках зарплаты

Голкипер «Химок» Кокарев о задержках зарплаты: я ни у кого в долг не брал
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Виталий Тимкив/РИА Новости

22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал о задержках зарплаты в команде и признался, что ему пришлось убрать все лишние траты. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Пришлось чуть подужаться. Я ни у кого в долг не брал, вообще это не люблю. Постарался избежать дискомфорта, просто живем по средствам. Убрал лишние траты. Что именно? Все, что возможно убрать, убрал. Необоснованные покупки, например», — заявил футболист.

Подмосковный клуб не выплачивал зарплату футболистам и сотрудникам на протяжении нескольких месяцев. В апреле из «Химок» был уволен Франк Артига, который занимал должность главного тренера команды. На этом фоне и из-за задержек в выплатах футболисты устроили бойкот тренировок и грозились не выйти на матч с петербургским «Зенитом» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Решение не бойкотировать матч игроки приняли только после встречи с президентом РПЛ Александром Алаевым.

В турнирной таблице национального первенства после 27 сыгранных туров подмосковная команда идет на 12-м месте, набрав 25 очков.

Ранее «Барселона» пропустила семь мячей в одном раунде Лиги чемпионов впервые за 12 лет.

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