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«Барселона» пропустила семь мячей в одном раунде Лиги чемпионов впервые за 12 лет

«Барселона» впервые за 12 лет пропустила 7 мячей в одном раунде плей-офф ЛЧ
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Albert Gea/Reuters

«Барселона» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с миланским «Интером» пропустила семь мячей за две встречи.

Первый поединок, который состоялся в Каталонии, завершился со счетом 3:3, ответный матч в Милане закончился в дополнительное время поражением испанцев с результатом 3:4.

Это первый случай с 2013 года, когда футболисты каталонского клуба пропустили такое количество мячей за один раунд плей-офф еврокубков. В сезоне-2012/13 «Барселона» уступила мюнхенской «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов с общим счетом 0:7 (0:4 и 0:3).

В сезоне-2019/20, формат которого был изменен из-за пандемии коронавирусной инфекции, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» проиграла мюнхенскому клубу со счетом 2:8. Однако в тот сезон исход противостояний решался по одному матчу.

«Интер», вышедший в финал Лиги чемпионов сезона-2024/25, в финальном поединке сразится с победителем пары «ПСЖ» (Франция) — «Арсенал» (Англия). Команды проведут матч 7 мая, начало — 22:00 по московскому времени. В первой встрече, которая состоялась в Англии, сильнее оказались французы — 1:0.

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