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Российские фехтовальщики допущены до международных турниров

Фехтовальщики из России допущены до международных командных соревнований
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Международная федерация фехтования (FIE) допустила спортсменов из России до участия в международных командных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-релиз организации.

До этого дня российские фехтовальщики могли выступать на международных турнирах только в индивидуальных соревнованиях под нейтральным статусом, в командах могли соревноваться только юниоры. Теперь взрослые спортсмены также могут выступать в командных турнирах под флагом FIE.

Первым турниром, где российские фехтовальщики смогут выступить в команде, станет чемпионат Европы — 2025, который пройдет с 14 по 19 июня в Италии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

МОК также выпустил обращение ко всем международным организациям зимних видов спорта, в котором рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр — 2026.

Ранее вице-чемпионка Олимпиады из России сменила гражданство.

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