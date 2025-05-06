Вице-чемпионка Олимпиады из России сменила гражданство

Серебряная медалистка летних Олимпийских игр — 2020 в академической гребле Елена Орябинская сменила российское спортивное гражданство на сербское. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал президент федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Официально федерацию Елена не уведомляла о переходе, ситуация понятная — муж Елены, Николай Пименов, уже несколько лет выступает за Сербию, и Елена решила сменить спортивное гражданство», — заявил он.

На Олимпиаде-2020, которая прошла летом 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, Орябинская вместе с Василисой Степановой заняла второе место в соревнованиях двоек распашных без рулевого. На счету спортсменки также золотая медаль чемпионата Европы, завоеванная в 2018 году. В 2021 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее в сборной России отреагировали на то, что российский вратарь оформляет гражданство Норвегии.