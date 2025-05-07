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«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме, Овечкин повторил достижение Дацюка

«Вашингтон» проиграл «Каролине», Овечкин не набрал очков
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Nick Wass/AP

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина потерпел поражение в первом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли от «Каролина Харркейнз». «Столичные» играли на своем льду как занявшая более высокое место в регулярном чемпионате команда, однако преимуществом на протяжении всей встречи владели гости, что выразилось в том числе в соотношении бросков в створ: 14-33.

Тем не менее именно «Вашингтон» вышел вперед в середине встречи, когда белорусский нападающий Алексей Протас убежал к воротам Фредерика Андерсена и открыл счет в матче, а заодно и своим заброшенным шайбам в Кубке Стэнли вообще.

«Ураганам» удалось сравнять счет в середине третьего периода, когда они воспользовались ошибкой хозяев в их зоне и вывели на бросок в упор Логана Станковена. Ну а в овертайме Дмитрий Орлов поучаствовал в голевой комбинации после еще одного отбора, и другой защитник Джейккоб Слэвин броском от синей линии через трафик пробил Логана Томпсона, принеся своей команде первую победу в серии.

Александр Овечкин отметился в этом матче одним броском, одним блок-шотом, двумя силовыми приемами и нарушением правил, закончив встречу с нулевым показателем полезности. При этом данная встреча стала для капитана «Кэпиталз» 157-й в плей-офф за карьеру, и он сравнялся по этому показаелю с Павлом Дацюком.

Из россиян впереди Овечкина теперь только Сергей Федоров (183 встречи в плей-офф), Евгений Малкин (177) и Сергей Зубов (164).

Ранее Овечкин показал, как отмечает майские праздники.

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