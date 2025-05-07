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ЦСКА обыграл УНИКС в первом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл УНИКС со счетом 67:56 в первом матче 1/2 Единой лиги ВТБ
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Михаил Сербин/РИА Новости

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве, завершилась со счетом 67:56 (15:9, 21:12, 11:17, 20:20). Самыми результативными игроками встречи стали Каспер Уэйр (ЦСКА), Маркос Найт (УНИКС) и Исмаэль Бако (УНИКС) — все трое набрали по 16 очков. 15 баллов записал в свой актив Тони Джекири из ЦСКА.

Благодаря этой победе, армейцы повели в полуфинальной серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра также состоится в «Мегаспорте» 8 мая. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее 19-летняя россиянка попала в женскую NBA.

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