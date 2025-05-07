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Четырехкратный чемпион «Формулы-1» ответил на вопрос о завершении карьеры

Пилот «Ред Булл» Ферстаппен: буду здесь, пока этот спорт мне нравится
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Reuters

Четырехкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о возможном завершении карьеры. Его слова приводит Racingnews365.

«Я буду продолжать заниматься этим до тех пор, пока мне это нравится, и вижу себя связанным с автоспортом. За последние годы наш спорт сильно изменился. Так что я буду здесь, пока он мне нравится. Или пока я готов оставить семью», — заявил Ферстаппен.

В текущем сезоне после шести Гран-при лидирует пилот «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 131 очко. Его партнер по команде Ландо Норрис набрал 115 баллов и идет вторым. Замыкает тройку лидеров действующий победитель соревнований Макс Ферстаппен из «Ред Булла» — в его активе 99 очков.

В апреле сообщалось о том, что команда «Астон Мартин» готова пойти на «сделку века» ради Ферстаппена, а в феврале он установил абсолютный рекорд в истории «Формулы-1».

Ранее пилот «Формулы-1» установил антирекорд.

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