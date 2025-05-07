Ведущая «Матч ТВ»: когда впервые услышала голос Тины Канделаки, была в смятении

Блогер, ведущая «Матч ТВ» и «Ак Барс Шоу» Камиля Харисова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», как Тина Канделаки неожиданно позвонила ей и пригласила приехать в Москву, чтобы пройти пробы на «Матч ТВ».

«Когда я впервые услышала голос Тины Канделаки, я была в смятении. Сначала мне показалось, что это какая-то шутка — не может быть, чтобы Тина Канделаки позвонила мне на личный номер! Это звучало абсурдно и даже немного дико, как будто я выдумываю что-то фантастическое. Но ее голос был настолько узнаваемым — я смотрела множество программ с ее участием и сразу поняла, кто это.

Она пригласила меня пройти пробы на «Матч ТВ». Я уже не помню точных слов, которые она произнесла, но помню тот трепет и адреналин внутри. Этот звонок стал важнейшим моментом в моей жизни, и я навсегда останусь ей благодарна за этот шанс», — рассказала Камиля Харисова.

Девушка успешно прошла пробы на «Матч ТВ» и уже четыре года работает ведущей федерального спортивного телеканала.

Также Камиля Харисова является ведущей «Ак Барс Шоу» и работала на «Спартак ТВ».

Ранее ведущая «Матч ТВ» назвала звонок от Тины Канделаки «настоящим подарком судьбы».