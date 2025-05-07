«Доверять здесь никому нельзя»: ведущая «Матч ТВ» — о съемках на шоу ТНТ «Мастер игры»

Блогер, ведущая «Матч ТВ» и «Ак Барс Шоу» Камиля Харисова поделилась в беседе с «Газетой.Ru» впечатлениями от съемок в реалити «Мастер игры», которое выходит 17 мая в 19:00 на ТНТ.

В этом шоу 22 звездных участника проходят испытания и борются за главный приз в 10 млн рублей в Марокко.

Камиля Харисова отметила, что не любит плести интриги, однако заранее настроила себя на то, что в этом проекте нужно оставаться настороже и не доверять каждому участнику.

«Что касается интриг, то тут у меня смешанные чувства. Я не особенно люблю их, но прекрасно понимала, куда я еду. Это был своего рода вызов для меня — проверить, насколько далеко я смогу зайти, — рассказала телеведущая. — Я была готова к тому, что доверять здесь никому нельзя, но в то же время старалась найти соратников — хотя бы на время.

Были моменты, когда я могла довериться участникам, пока это время позволяло нам строить отношения. С некоторыми из них у нас действительно складывались такие связи».

Камиля Харисова отметила, что психологическая устойчивость сыграла большую роль на съемках «Мастера игры».

«Психологическая стойкость — это без преувеличения 80% всего результата, особенно в решающие моменты, когда на кону стоят финишная прямая и судьбоносные решения.

Это реалити-шоу создано для тех, кто обладает крепким духом и способностью сохранять хладнокровие в самых напряженных ситуациях», — сказала телеведущая.

На шоу «Мастер игры» трое игроков с самого начала становятся «темными», их задача — скрывать свою роль, плести интриги, устранять соперников, переманивать игроков на свою сторону, оставаясь при этом в тени.

Остальные играют по-честному. Им необходимо вычислить тех, кто примкнул к «темным» и на общем голосовании убрать их из игры.

Ранее ведущая назвала триллером съемки в шоу ТНТ: «Это настоящее потрясение, которое разделило мою жизнь на до и после».