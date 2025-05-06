Синнер раскрыл, встречается ли он с моделью из России

Синнер о романе с русской моделью Лието: я не состою в отношениях

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер на пресс-конференции заявил, что не состоит в отношениях.

«Ко мне проявляют большой интерес, даже вне корта. И я также был очень удивлен, увидев фотографии, на которых нет ничего серьезного. Я не состою в отношениях», — заявил Синнер.

Ранее СМИ сообщали о возможном романе итальянца с 31-летней российской моделью Ларой Лието. Отмечается, что их видели в резиденции Синнера в Монте-Карло. Также россиянка присутствовала на тренировках теннисиста.

В 2024 году Синнер состоял в отношениях с другой девушкой из России — теннисисткой Анной Калинской. Об их романе стало известно в мае, а последнее их совместное появление случилось на Открытом чемпионате США, где Синнер одержал победу.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее олимпийский чемпион усомнился в честности расследования допинг-дела Синнера.