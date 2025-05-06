Стало известно, когда «Реал» объявит об отставке Анчелотти

Marca: «Реал» объявит об отставке Анчелотти после матча с «Барселоной» 11 мая

Мадридский «Реал» официально объявит об отставке главного тренера команды Карло Анчелотти сразу после матча 35-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Marca.

Источник утверждает, что досрочное расторжение контракта связано с тем, что Анчелотти уже договорился о сотрудничестве со сборной Бразилии. Планируется завершить процесс перехода до 18 мая — в этот день будет объявлен состав бразильцев на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Парагвая и Эквадора.

Сообщения в СМИ об отставке Анчелотти покинет свой пост после финала Кубка Испании, в котором «Реал» проиграл каталонской «Барселоне» (2:3, доп. время), а также вылета на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала».

В турнирной таблице чемпионата Испании команда идет на втором месте после 34 сыгранных туров, набрав 75 очков и на четыре балла уступая лидеру — «Барселоне».

Анчелотти с 2021 года является главным тренером испанской команды. Он — самый титулованный тренер в истории клуба — 15 выигранных трофеев.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов.