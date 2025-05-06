Стали известны стартовые составы «Интера» и «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

«Интер» и «Барселона» назвали составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Итальянский «Интер» и испанская «Барселона» назвали составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе «Интера» с первых минут выйдут:

Ян Зоммер;

Ян Биссек, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони;

Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко;

Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес.

«Барселона» начнет матч в следующем сочетании:

Войцех Щенсны;

Жерар Мартен, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Эрик Гарсия;

Френки де Йонг, Педри;

Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Рафинья;

Ферран Торрес.

Главным арбитром встречи назначен польский арбитр Шимон Марциняк. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча этих команд, которая состоялась 30 апреля на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 3:3.

Во втором полуфинале сыграют французский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал». Эта встреча состоится 7 мая. Первое противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу французов.

Ранее стали известны финалисты Кубка Гагарина.