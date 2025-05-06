Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

«Интер» и «Барселона» назвали составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов
close
Albert Gea/Reuters

Итальянский «Интер» и испанская «Барселона» назвали составы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе «Интера» с первых минут выйдут:

Ян Зоммер;

Ян Биссек, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони;

Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко;

Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес.

«Барселона» начнет матч в следующем сочетании:

Войцех Щенсны;

Жерар Мартен, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Эрик Гарсия;

Френки де Йонг, Педри;

Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Рафинья;

Ферран Торрес.

Главным арбитром встречи назначен польский арбитр Шимон Марциняк. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Первая встреча этих команд, которая состоялась 30 апреля на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 3:3.

Во втором полуфинале сыграют французский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал». Эта встреча состоится 7 мая. Первое противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу французов.

Ранее стали известны финалисты Кубка Гагарина.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами