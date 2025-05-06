Сын Роналду вызван в сборную Португалии

Сына Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на турнир в Хорватии

Сын нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вызван в юношескую сборную Португалии (игроки до 15 лет) для участия в международном турнире в Хорватии.

Для 14-летнего футболиста этот вызов стал первым в его карьере. Юношеская национальная команда Португалии сразится с соперниками из Японии, Греции и Англии.

Сын звездного форварда играет за юношескую команду саудовского «Аль-Насра». В своей карьере он также выступал за академии «Посуэло», «Ювентуса» и «Реала».

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду может стать игроком клуба из Англии.