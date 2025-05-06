Бывший тренер сборной России назвал второго финалиста Кубка Гагарина

Бывший главный тренер взрослой и молодежной сборных России, а также клубов Континентальной хоккейной лиги Владимир Плющев в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что челябинский «Трактор» не упустил преимущества в полуфинальной серии Кубка Гагарина против московского «Динамо» и сыграет в финальном противостоянии с ярославским «Локомотивом».

«Локомотив» уже вышел в финал, значит, он уже фаворит. Один из главных фаворитов, так что обсуждать эту тему бессмысленно. Он уже доказал тем, что вышел в решающую серию и будет бороться за Кубок Гагарина. Что касается другой пары, мне кажется, что в финале с «Локомотивом» будет играть «Трактор», — считает Плющев.

«Трактор» ведет со счетом 3-1 в противостоянии с «Динамо», выиграв три первых встречи, но уступив в четвертой. Пятый поединок серии до четырех побед пройдет 6 мая в Челябинске.

«Локомотив» уже играл под руководством Игоря Никитина в финале Кубка Гагарина год назад и считался фаворитом противостояния с магнитогорским «Металлургом», но уступил, проиграв все четыре матча.

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