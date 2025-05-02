Тренер «России 25» Ротенберг: всегда нужно играть лучше, чем сборная Канады

Тренер «России 25» Ротенберг о поражении от Белоруссии: надо играть лучше Канады

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после поражения от Белоруссии заявил, что всегда нужно играть лучше, чем сборная Канады, передает «Советский спорт».

«Нужно просто реализовывать моменты, лучше играть. Всегда нужно лучше играть, чем сборная Канады. Всегда, в каждой игре, несмотря ни на что», — сказал Ротенберг.

Встреча, которая прошла в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open 2025, завершилась со счетом 2:4.

В составе сборной Белоруссии точными бросками отметились Андрей Белевич, Иван Дроздов, Сергей Кузнецов и Александр Скоренов. За россиян шайбы забросили Владимир Грудинин и Данил Аймурзин.

Также в рамках майского турне «Россия 25» проведет встречи с Белоруссией 5 и 6 мая в Тольятти, а 8-го числа команды сыграют в Минске.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Ротенберг объяснил поражение «России 25» от Белоруссии.