Уволенный из «Динамо» тренер, рассказал, хотел бы он видеть в клубе Карпина

Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил на шоу «Это футбол, брат!», что Валерий Карпин подходит клубу.

«Подходит ли Карпин «Динамо»? Почему нет? Пришел бы Валерий, и были бы такие же требования, которые у него были в «Ростове». Есть игроки, которые подходили бы его под его стиль», — сказал Личка.

1 мая «Динамо» уволило Личку с поста главного тренера команды.

29 апреля «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь.

5 мая «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграло самарские «Крылья Советов». Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 3:1.

На второй минуте матча игрок «Динамо» Муми Нгамале открыл счет. Футболист бело-голубых Дмитрий Скопинцев на 31-й минуте забил мяч в свои ворота. Ярослав Гладышев в начале второго тайма вновь вывел «Динамо» вперед. Ярослав Гладышев в конце матча установил окончательный счет. На 49-й минуте был удален игрок «Динамо» Хорхе Карраскаль.

Ранее «Динамо» призвали назначить российского тренера.