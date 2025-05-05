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Ротенберг о поражении «России 25»: о наших неудачах пишут на каждом заборе

Ротенберг о поражении России от Белоруссии: о наших победах не упоминают
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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о поражении в матче с Белоруссией, заявив, что о победах «России 25» не упоминают, передает «Советский спорт».

«Наша команда уже неоднократно побеждала дружину Дмитрия Квартальнова. Просто об этом не упоминают. К сожалению, когда сборная проигрывает, то об этом пишут на каждом заборе», — сказал Ротенберг.

Встреча завершилась со счетом 7:8 (ОТ).

Игра проходила в Тольятти.

Уже к седьмой минуте первого периода «Россия 25» вела со счетом 3:0. Шайбы забросили Сергей Плотников, Данил Аймурзин и Максим Соркин. Затем белорусы забросили семь шайб подряд. Точными бросками отметились Павел Денисов, Никита Пышкайло, Мирослав Михалев, Василий Филяев, Сергей Сапего, Данила Паливко и Егор Бориков. Но россияне за вторую половину третьего периода успели сравнять счет. Шайбы на свой счет записали Сергей Плотников, Прохор Полтапов, Михаил Ильин и Руслан Исхаков. В овертайме решающую шайбу за сборную Белоруссии забросил Виталий Пинчук.

Ранее Ротенберг заявил, что всегда нужно играть лучше, чем сборная Канады.

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