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Экс-игрок ЦСКА рассказал, способна ли команда выиграть бронзовые медали РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Гришин: команде по силам занять место в топ-3 РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что команде по силам выиграть бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Красно-синие хорошо готовы физически, мне кажется, что закрепиться в топ-3 шансы очень реальные. Игра с «Краснодаром» будет решающей, надо побеждать и завоевывать бронзу», — сказал Гришин.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар», набрав 61 очко. Второе место занимает «Зенит», имея в активе 57 баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный ЦСКА (52).

Встреча между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 10 мая в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее был назван матч, который определит исход борьбы за чемпионство в РПЛ.

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