Назван матч, который определит исход борьбы за чемпионство в РПЛ

Ключевым матчем, который определит исход борьбы за чемпионский титул в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), станет встреча «Краснодара» с ЦСКА в рамках 28-го тура первенства. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин.

«Все сейчас зависит от «Краснодара». Три игры, впереди — ЦСКА и «Динамо». Будет сложно, учитывая, что «Зенит» приложит все усилия в своих играх, будет болеть за оппонентов «Краснодара». Думаю, здесь еще не все так ясно. Вероятно, следующая игра «Краснодара» с ЦСКА покажет, будет нервная концовка в чемпионате, или нет», — считает Булыкин.

После 27-ми туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. Ближайший преследователь кубанской команды «Зенит» имеет в активе на четыре балла меньше. ЦСКА замыкает тройку с 52-мя очками.

Встреча ЦСКА и «Краснодара» состоится в Москве на «ВЭБ-Арене» в субботу, 10 мая. Игра начнется в 19:30 по столичному времени.

Ранее легендарный тренер рассказал, считает ли «Краснодар» фаворитом в борьбе за чемпионство.