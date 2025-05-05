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Семин ответил, считает ли он «Краснодар» фаворитом в борьбе за победу в РПЛ

Семин заявил, что «Краснодар» является фаворитом в борьбе за победу в РПЛ
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РИА Новости

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что «Краснодар» является фаворитом в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Краснодар» — фаворит в борьбе за чемпионство. Они в турнирной таблице на первом месте, практически весь сезон в лидерах. «Краснодар» и Мусаев работают очень качественно и хладнокровно», — сказал Семин.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар», набрав 61 очко. Второе место занимает «Зенит», имея в активе 57 баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный ЦСКА (52).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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