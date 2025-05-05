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Экс-тренер «Спартака» призвал пока не заключать новый контракт с наставником клуба

Тренер Ледяхов: заключать новый контракт со Станковичем преждевременно
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РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что пока преждевременно заключать новый контракт с наставником клуба Деяном Станковичем, передает Bobsoccer.ru.

«Давайте представим, что «Спартак» не выиграет Кубок и не попадет в первую тройку. Как в таком случае оценивать сезон?!» — сказал Ледяхов.

Накануне «Спартак» в Воронеже сыграл с «Факелом» вничью 0:0. При этом с 25-й минуты москвичи играли вдесятером после удаления защитника Руслана Литвинова. Набрав одно очко, красно-белые с 51 баллом остались на четвертом месте в турнирной таблице и лишились математических шансов на чемпионство. Лидером первенства остается «Краснодар», набравший 61 очко. На четыре балла отстает идущий вторым «Зенит». Замыкает тройку с 52 очками ЦСКА.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится 15 мая.

Ранее Юрий Семин назвал причины неудачной игры «Спартака» весной.

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