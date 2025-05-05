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Российский тренер: у «Краснодара» в игре с ЦСКА есть право на ошибку

Тренер Колыванов: у «Краснодара» в игре с ЦСКА есть право на ошибку
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Российский тренер Игорь Колыванов заявил, что у »Краснодара» перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА есть право на ошибку, передает «Чемпионат».

«У «Краснодара» в матче с ЦСКА есть право на ошибку. Однако я уверен, что «быки» приедут полностью мобилизованными, как и ЦСКА», — сказал Колыванов.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар», набрав 61 очко. Второе место занимает «Зенит», имея в активе 57 баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный ЦСКА (52).

Встреча между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 10 мая в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Андрей Аршавин ответил на вопрос о допуске российских футболистов.

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