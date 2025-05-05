Легенда «Спартака» рассказал, нужно ли увольнять тренера из клуба

Легенда московского «Спартака» Егор Титов призвал не увольнять Деяна Станковича с поста главного тренера клуба, передает Metaratings.ru.

«Дайте хоть кому-то поработать два-три года. Пусть человек попробует сделать команду. Еще раз говорю, сезон не потерян ни в коем случае. Есть Кубок, есть еще три матча в чемпионате», — сказал Титов.

4 мая в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» в выездном матче сыграл вничью с «Факелом» из Воронежа — 0:0. На 23-й минуте игры красную карточку получил футболист красно-белых Руслан Литвинов.

Теперь на счету московской команды 51 очко, «Спартак» за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов. Команда потеряла математические шансы на победу в Российской премьер-лиге сезона-2024/25.

В оставшихся матчах «Спартаку» предстоит сыграть выездные матчи с московским «Динамо», самарскими «Крыльями Советов», а в заключительном туре национального первенства принять дома подмосковные «Химки».

Ранее Юрий Семин назвал виновного в том, что «Спартак» лишился шансов на чемпионство.