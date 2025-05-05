«Локомотиву» посоветовали назначить Черчесова на пост тренера клуба

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов посоветовал клубу назначить Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба, передает «Чемпионат».

«Чтобы все это наладить, команде нужен опытный тренер. В этом плане Черчесов имеет неоспоримое преимущество: он много тренировал клубы, знает, как готовить команду, что нужно делать», — сказал Наумов.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

В 2018 году Черчесов вывел сборную России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, где россияне уступили в серии пенальти Хорватии.

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