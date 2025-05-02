Черчесов назвал цель в своей тренерской карьере

Тренер Станислав Черчесов в интервью Okko Sport заявил, что его целью является победа в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Есть цель — стать чемпионом России. А «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» — это клубы, которые эту возможность могут дать. Наверное, с «Амкаром» мне тяжело было бы это сделать» — сказал Черчесов.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

В 2018 году Черчесов вывел сборную России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, где россияне уступили в серии пенальти Хорватии.

Ранее Черчесов раскритиковал свою работу в «Спартаке».