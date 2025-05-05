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«Оказывает давление»: 18-летняя Андреева пожаловалась на тренера

Теннисистка Андреева шутливо пожаловалась на тренера, заявив о давлении
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Mark J. Terrill/AP

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в шутку пожаловалась на своего тренера Кончиту Мартинес перед стартом турнира серии WTA-1000 в Риме.

Мартинес четыре раза подряд в своей карьере выигрывала этот турнир — с 1993 по 1996 год. Андреева опубликовала стенку чемпионов Рима с фотографиями Мартинес.

«Один за одним, один за одним. Это немного оказывает давление на меня», — написала теннисистка и добавила плачущий смайлик.

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_mirraandreeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

30 апреля Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде, проиграв американке Кори Гауфф. Встреча, которая продолжалась 1 час 32 минуты, завершилась со счетом 5:7, 1:6 не в пользу россиянки. В обновленном рейтинге WTA она сохранила седьмую строчку.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со Шнайдер она добралась до финала турнира. Мирра является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Испании.

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