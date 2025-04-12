Фигуристка Трусова показала видео первой реакции Игнатова на ее беременность

Российская фигуристка Александра Трусова показала в своем Telegram-канале реакцию Макара Игнатова на ее беременность.

Уже известно, что пара ждет рождения мальчика.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала с мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Трусова кардинально сменила имидж.