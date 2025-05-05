«Будем играть жестко»: форвард «Каролины» о матчах с «Вашингтоном» Овечкина

Российский нападающий »Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников заявил о намерении играть жестко против «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным во втором раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба команды.

«Но мы тоже не собираемся просто сидеть. Мы тоже будем играть жестко. У них, конечно, есть крупные игроки. Мы должны оказывать на них давление, постоянно идти в тело, бить по их защите», — заявил он.

Первая встреча состоится 7 мая в 02:00 по московскому времени в столице США на арене «Кэпитал Уан». Второй матч также пройдет в Вашингтоне 9 мая, а затем серия переедет в Роли, где «Каролина» сыграет дома 10 и 12 мая на площадке «Леново-Центра».

Если первых четырех поединков будет недостаточно для определения победителя в этом противостоянии, то пятый, шестой и седьмой матчи будут сыграны 15, 17 и 19 мая. Точное время будет объявлено позднее при необходимости.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

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