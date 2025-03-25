«Предпочту Россию»: американский комментатор UFC отказался ехать в Канаду

Комментатор Джо Роган отказался ехать в Канаду и заявил, что предпочитает Россию

Американский комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган заявил на своем подкасте, что не будет работать на номерном турнире промоушена, который состоится в Канаде.

«Не хочу ехать на UFC 315. Больше не поеду в Канаду — предпочту поездку в Россию», — подчеркнул он.

10 мая 2025 года на арене «Bell Centre» в городе Монреаль, провинция Квебек, Канада, должен состояться турнир UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena. В последний раз Монреаль принимал турнир UFC в 2015 году, тогда было проведено соревнование промоушена под номером 186. В 2025 году в качестве заглавного события турнира был запланирован бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион американец палестинского происхождения Белал Мухаммад и претендент австралиец Джек Делла Маддалена.

Роган поддерживает президента США Дональда Трампа, который неоднократно выступал за присоединение Канады и заявлял, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность соседнего государства.

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