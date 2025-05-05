«Политика не разрешает»: в Грузии высказались о матче с Россией

Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия исключил вероятность проведения товарищеского матча между грузинскими и российскими футболистами. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы, может, и хотели бы этого, да политика не разрешает. Очень плохо, что она проникла в спорт. Если сейчас организовать матч с Россией, половина Грузии обозлится на его участников. Политика везде. Во всем мире сумасшествие творится», — заявил он.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее стал известен возможный соперник сборной России.