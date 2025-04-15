Стал известен возможный соперник сборной России

Первый вице-премьер Денис Мантуров намекнул на то, что сборные России и Индонезии по футболу хотят провести товарищеский матч. Это произошло в рамках 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

«Из важных предстоящих событий отмечу планы проведения товарищеского матча футбольных сборных России и Индонезии», — заявил Мантуров.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0. Также в рамках мартовских сборов национальная команда сыграла с Гренадой — матч также завершился с результатом 5:0.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее стало известно место проведения финала Кубка России по футболу.