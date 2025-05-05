Стало известно, когда «Вашингтон» с Овечкиным начнут серию с «Каролиной» в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание серии второго раунда Кубка Стэнли — 2025 между «Вашингтон Кэпиталз», в котором выступает российский нападающий Александр Овечкин, и «Каролиной Харрикейнз».

Первая встреча состоится 7 мая в 02:00 по московскому времени в столице США на арене «Кэпитал Уан». Второй матч также пройдет в Вашингтоне 9 мая, а затем серия переедет в Роли, где «Каролина» сыграет дома 10 и 12 мая на площадке «Леново-Центра».

Если первых четырех поединков будет недостаточно для определения победителя в этом противостоянии, то пятый, шестой и седьмой матчи будут сыграны 15, 17 и 19 мая. Точное время будет объявлено позднее при необходимости.

Также в четвертьфинале плей-офф НХЛ сразятся «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз», «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», «Виннипег Джетс» — «Даллас Старз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

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