Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда «Вашингтон» с Овечкиным начнут серию с «Каролиной» в НХЛ

НХЛ опубликовала расписание серии «Вашингтона» и «Каролины» в Кубке Стэнли
close
Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание серии второго раунда Кубка Стэнли — 2025 между «Вашингтон Кэпиталз», в котором выступает российский нападающий Александр Овечкин, и «Каролиной Харрикейнз».

Первая встреча состоится 7 мая в 02:00 по московскому времени в столице США на арене «Кэпитал Уан». Второй матч также пройдет в Вашингтоне 9 мая, а затем серия переедет в Роли, где «Каролина» сыграет дома 10 и 12 мая на площадке «Леново-Центра».

Если первых четырех поединков будет недостаточно для определения победителя в этом противостоянии, то пятый, шестой и седьмой матчи будут сыграны 15, 17 и 19 мая. Точное время будет объявлено позднее при необходимости.

Также в четвертьфинале плей-офф НХЛ сразятся «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз», «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», «Виннипег Джетс» — «Даллас Старз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее Овечкин показал, как отмечает майские праздники.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами