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Пиастри стал победителем Гран-при Майами «Формулы-1»

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Майами «Формулы-1»
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Bernadett Szabo/Reuters

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу на шестом этапе чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при Майами. Второе место занял его напарник по команде Ландо Норрис, третье — Джордж Расселл из «Мерседеса».

Пиастри лидирует со 131 очком, Норрис — второй (115), Макс Ферстаппен («Ред Булл») — третий (99). «Макларен» (246 очков) опережает «Мерседес» (141) и «Ред Булл» (105).

Следующий этап сезона пройдет с 16 по 18 мая на трассе в итальянской Имоле.

21 апреля Пиастри одержал победу на пятом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии, который прошел в Джидде. Пиастри опередил своего партнера по команде британца Ландо Норриса (он занял четвертое место на этом этапе чемпионата) и стал лидером зачета пилотов «Формулы-1».

19 апреля пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл побил антирекорд «Формулы-1» по непопаданию во второй сегмент квалификации. Канадский гонщик сделал это в 75-й раз на этапе Гран-при Саудовской Аравии.

Ранее российский гонщик Мазепин раскрыл, почему ему отказали в возвращении в «Формулу-1».

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