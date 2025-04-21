Австралийский гонщик победил на Гран-при «Формулы-1»

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу на пятом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии, который прошел в Джидде.

Для гонщика эта победа стала третьей в сезоне и пятой в карьере. На втором месте оказался действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из «Феррари», для которого этот подиум стал первым в сезоне.

Пиастри опередил своего партнера по команде британца Ландо Норриса (он занял четвертое место на этом этапе чемпионата) и стал лидером зачета пилотов «Формулы-1». Теперь австралиец имеет 99 очков, а Норрис — 89. Третьим идет действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен (87) из «Ред Булл».

Следующий этап состоится 2-4 мая в Майами (США).

19 апреля пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл побил антирекорд «Формулы-1» по непопаданию во второй сегмент квалификации. Канадский гонщик сделал это в 75-й раз на этапе Гран-при Саудовской Аравии.

Ранее российский гонщик Никита Мазепин оценил личный ущерб от санкций.