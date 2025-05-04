31-летний нападающий «Баварии» Кейн выиграл первый трофей в карьере

31-летний нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн завоевал первый трофей в своей карьере.

4 мая немецкая команда выиграла Бундеслигу. Трофей команда завоевала после того, как еще один претендент на золото Бундеслиги — леверкузенский «Байер» — сыграл вничью в матче 32-го тура с «Фрайбургом» и потерял математические шансы на завоевание трофея. Встреча завершилась со счетом 2:2. Команда Венсана Компани опережает подопечных Хави Алонсо на восемь очков за два тура до конца чемпионата.

До этого момента Кейн, который большую часть своей карьеры провел в лондонском «Тоттенхэме», не выиграл ни одного трофея — ни на клубном уровне, ни на уровне национальных команд. При этом при Кейне сборная Англии дважды добиралась до финала чемпионата Европы, но оба раза проигрывала.

В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Кейн кратко отреагировал на свой первый трофей: он опубликовал Stories, выложив всего один эмодзи в виде кубка.

close harrykane/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кейн — является лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» и сборной Англии за всю историю, вторым по количеству голов в Английской премьер-лиге. Он — обладатель европейской «Золотой бутсы», в сезоне 2023/24.

Ранее «Спартак» лишился математических шансов на победу в РПЛ.