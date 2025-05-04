Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Существует только первое место»: сезон «Спартака» назвали провальным

Канчельскис заявил, что для «Спартака» сезон без трофеев считается провальным
close
andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
andrei_kanchelskis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис объяснил, почему сезон для московского «Спартака» можно назвать провальным. Его слова приводит РИА Новости.

«Для болельщиков» Спартака» отсутствие трофеев — это провальный сезон. Но третье место, как и первое, не дает права играть где-то (в нынешних условиях). Для «Спартака» существует только первое место. Поэтому в моем понимании третье место — это тоже провал», — заявил он.

4 мая «Спартак» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0). Теперь на счету московской команды 51 очко, «Спартак» за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов. Команда потеряла математические шансы на победу в Российской премьер-лиге сезона-2024/25 и идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

В оставшихся матчах «Спартаку» предстоит сыграть выездные матчи с московским «Динамо», самарскими «Крыльями Советов», а в заключительном туре национального первенства принять дома подмосковные «Химки».

При этом клуб еще продолжает выступление в Кубке России. Красно-белые сыграют в финале Пути регионов с «Ростовом».

Ранее в «Спартак» объяснили ничью с «Факелом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами