«Существует только первое место»: сезон «Спартака» назвали провальным

Канчельскис заявил, что для «Спартака» сезон без трофеев считается провальным

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис объяснил, почему сезон для московского «Спартака» можно назвать провальным. Его слова приводит РИА Новости.

«Для болельщиков» Спартака» отсутствие трофеев — это провальный сезон. Но третье место, как и первое, не дает права играть где-то (в нынешних условиях). Для «Спартака» существует только первое место. Поэтому в моем понимании третье место — это тоже провал», — заявил он.

4 мая «Спартак» в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0). Теперь на счету московской команды 51 очко, «Спартак» за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов. Команда потеряла математические шансы на победу в Российской премьер-лиге сезона-2024/25 и идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

В оставшихся матчах «Спартаку» предстоит сыграть выездные матчи с московским «Динамо», самарскими «Крыльями Советов», а в заключительном туре национального первенства принять дома подмосковные «Химки».

При этом клуб еще продолжает выступление в Кубке России. Красно-белые сыграют в финале Пути регионов с «Ростовом».

Ранее в «Спартак» объяснили ничью с «Факелом».