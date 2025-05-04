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«Решения были ошибочными»: тренер «Спартака» о матче с «Факелом»

Тренер Станкович прокомментировал ничью в матче «Спартак» — «Факел»
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович выразил сожаление, что команде пришлось играть в меньшинстве с середины первого тайма в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».

«Решения, которые мы принимали в стадии завершения, нужно улучшать, они были ошибочными. Впереди еще есть матчи, есть важные большие цели, мы ни в коем случае не сдаемся и продолжаем дальше», — сказал Станкович.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Теперь на счету московской команды 51 очко, «Спартак» за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов. Команда потеряла математические шансы на победу в Российской премьер-лиге сезона-2024/25.

«Спартак» пока имеет равное количество баллов со столичным ЦСКА. Армейцы начали матч 27-го тура против грозненского «Ахмата» в 16:30 по московскому времени, счет в матче пока 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В оставшихся матчах «Спартаку» предстоит сыграть выездные матчи с московским «Динамо», самарскими «Крыльями Советов», а в заключительном туре национального первенства принять дома подмосковные «Химки».

Ранее было названо слабое место «Краснодара».

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