Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Манчестер Юнайтед» продлил безвыигрышную серию в АПЛ до шести матчей

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду» в матче 35-го тура АПЛ
close
Hannah Mckay/Reuters

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити», завершился победой хозяев с результатом 4:3. В составе «Брентфорда» отличились Кевин Шейд, который оформил дубль, Йоан Висса, а также случился автогол, автором которого стал Люк Шоу. За «Манчестер Юнайтед» в этом поединке голы оформили Мэйсон Маунт, Алехандро Гарначо и Амад Диалло.

«Манчестер Юнайтед» не может победить в Английской премьер-лиге с марта, на счету команды четыре поражения и два ничейных результата. При этом на игру 35-го тура главный тренер команды Рубен Аморим выставил самый молодой состав в истории АПЛ.

После этого поединка «красные дьяволы» идут на 15-й позиции в турнирной таблице национального первенства, набрав 39 баллов. «Брентфорд» расположился на девятом месте с 52-мя очками.

Победитель АПЛ этого сезона уже известен: «Ливерпуль» досрочно выиграл титул. После 34-х сыгранных в Англии туров у команды 82 балла.

Ранее «Спартак» лишился математических шансов на победу в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами