«Манчестер Юнайтед» продлил безвыигрышную серию в АПЛ до шести матчей

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити», завершился победой хозяев с результатом 4:3. В составе «Брентфорда» отличились Кевин Шейд, который оформил дубль, Йоан Висса, а также случился автогол, автором которого стал Люк Шоу. За «Манчестер Юнайтед» в этом поединке голы оформили Мэйсон Маунт, Алехандро Гарначо и Амад Диалло.

«Манчестер Юнайтед» не может победить в Английской премьер-лиге с марта, на счету команды четыре поражения и два ничейных результата. При этом на игру 35-го тура главный тренер команды Рубен Аморим выставил самый молодой состав в истории АПЛ.

После этого поединка «красные дьяволы» идут на 15-й позиции в турнирной таблице национального первенства, набрав 39 баллов. «Брентфорд» расположился на девятом месте с 52-мя очками.

Победитель АПЛ этого сезона уже известен: «Ливерпуль» досрочно выиграл титул. После 34-х сыгранных в Англии туров у команды 82 балла.

Ранее «Спартак» лишился математических шансов на победу в РПЛ.