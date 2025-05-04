Удаление игрока «Спартака» стало самым ранним в сезоне РПЛ

Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов получил прямую красную карточку на 23-й минуте матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».

Это удаление стало самым ранним в текущем сезоне национального чемпионата. Всего в текущем сезоне РПЛ это 50-я красная карточка и только девятая в первом тайме.

Встреча, которая состоялась на стадионе в Воронеже, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Теперь на счету московской команды 51 очко, «Спартак» за три тура до конца чемпионата отстает от лидирующего «Краснодара» на десять баллов. Команда потеряла математические шансы на победу в Российской премьер-лиге сезона-2024/25.

«Спартак» пока имеет равное количество баллов со столичным ЦСКА. Армейцы начали матч 27-го тура против грозненского «Ахмата» в 16:30 по московскому времени, счет в матче пока 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В оставшихся матчах «Спартаку» предстоит сыграть выездные матчи с московским «Динамо», самарскими «Крыльями Советов», а в заключительном туре национального первенства принять дома подмосковные «Химки».

Ранее было названо слабое место «Краснодара».