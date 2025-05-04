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Россиянин с рекордом выиграл ультрамарафон во Франции и финишировал с флагом

Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «6 дней Франции», пробежав 1 тыс. км
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Россиянин Иван Заборский выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции», который состоялся в Ардеше.

За шесть суток он преодолел 1047,5 км, что помогло ему установить новый рекорд в шестисуточном беге. Прежнее достижение равнялось 1045 км.

На последнем отрезке дистанции оказался уже с российским флагом, с которым и пересек финишную черту. 6 мая 2025 года спортсмену исполнится 38 лет. Он преодолевает ультрамарафонские дистанции уже на протяжении десяти лет. Он принимал участие в подобных забегах в России, Греции, Италии и Венгрии.

С победой Заборского поздравил министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Победа Ивана — важный результат для российской легкой атлетики. Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства. Поздравляем Ивана и его команду с блестящим выступлением», — написал он.

Еще одна представительница России Ирина Масанова за шесть дней пробежала 832,5 км. Этот результат — пятый среди всех участников и второй среди женщин.

Ранее Владимир Путин раскрыл, сколько времени ежедневно занимается спортом.

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