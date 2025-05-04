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Губерниев раскрыл, допустят ли россиян при новом главе МОК

Губерниев: с приходом Ковентри будут определенные послабления в вопросе допуска россиян
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Пресс-служба ТНТ

Советник министра спорта России, комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри вернет российских спортсменов на международные соревнования. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«С приходом Ковентри будут определенные послабления в вопросе допуска российских спортсменов. Но должность у нее — политическая, поэтому Ковентри будет ориентироваться на ожидание мира во всем мире», — заявил Губерниев.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост 23 июня. Предполагается, что именно при ней МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее на Украине раскритиковали нового президента МОК.

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