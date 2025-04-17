«Не так уж чиста»: на Украине раскритиковали нового президента МОК

Сильнейший украинский скелетонист Владислав Гераскевич подверг критике нового президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, передает Sport-express.ua.

«Если посмотреть глубже, то эта кандидатура уже не так чиста. При ее спортивной карьере в Зимбабве правил диктатор Мугабе. Впоследствии Ковентри стала министром спорта этой страны и была под крылом правителя», — сказал Гераскевич.

Также Гераскевич сказал, что очень удивился тому, что Ковентри заявила, что в мире очень много конфликтов, в том числе и в Африке.

«Мы знаем, что за прошедшие десять лет только одна страна усилила свое влияние на континенте. Удивительно, что Ковентри на это закрывает глаза», — добавил Гераскевич.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост в июне. Предполагается, что именно при ней МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее олимпийская чемпионка рассказала о своих ожиданиях после смены руководства МОК.