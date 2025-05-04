Российский вратарь «Зенита» получил серьезную травму

Вратарь «Оренбурга» Москвичев получил травму «крестов» и вернется в «Зенит»

Выступающий на правах аренды за «Оренбург» вратарь Богдан Москвичев вернется в «Зенит» после травмы крестообразных связок. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

«Восстановление вратаря пройдет в Петербурге под наблюдением медицинского штаба «Зенита». Сине-бело-голубые желают вратарю здоровья, сил и скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении.

Россиянин получил серьезное повреждение в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Локомотива» мяч забил Сергей Пиняев. Он отличился на 57-й минуте. На 66-й минуте Алексей Татаев сравнял счет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» идет на втором месте, имея в активе 54 балла. «Оренбург» располагается на 15-й строчке, имея в активе 18 очков.

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