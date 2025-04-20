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Россиянин Бивол оценил шанс на бой с украинцем Усиком

Российский боксер Бивол заявил, что вряд ли проведет бой с украинцем Усиком
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Hamad I Mohammed/Reuters

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, российский боксер Дмитрий Бивол признался, что пока не хочет проводить поединки по правилам ММА, а также объяснил, почему вряд ли возможен его поединок с представителем Украины Александром Усиком. Его слова приводит «Советский спорт».

«Нет, не хотел бы провести бой по ММА, мне это не особо интересно. Я боксер и пока что в, как его называют часто, поп-боксе не заинтересован, у нас пока большой спорт. Бой с Усиком? Нет, вряд ли, мы в разных весовых категориях», — заявил он.

В ночь на 23 февраля 2025 года Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке-реванше со своим соотечественником Русланом Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся также в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года и завершился победой Бетербиева также судейским решением. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева эта победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Бетербиев.

Украинец в 2024 году выходил на ринг дважды и оба раза провел поединки против представителя Великобритании Тайсона Фьюри.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF. 21 декабря 2024 года состоялся второй поединок, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

Ранее Бивол рассказал, когда состоится его следующий поединок.

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