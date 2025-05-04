Российский биатлонист рассказал о пристрастии к азартным играм

Российский биатлонист Алексей Вагин рассказал о пристрастии к онлайн-покеру. Его слова приводит Sport24.

«Это не похоже на то, что я испытываю в спорте. Тут мыслительные процессы большие, азарт, волнение есть. Если честно, сложно объяснить, что я чувствую во время игры», — заявил Вагин.

Спортсмен отметил, что последний раз играл в покер в феврале, когда вынужден был пропустить соревнования из-за болезни.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее норвежским лыжникам предложили заклеить рот.