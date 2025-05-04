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«Шахтер» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов

«Шахтер» впервые в XXI веке лишился шансов на выход в Лигу чемпионов
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Leon Kuegeler/Reuters

Украинский «Шахтер» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов.

Это стало известно после того, как киевское «Динамо» разгромило «Ингулец» в 27-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ). Киевляне набрали 67 очков и возглавляют турнирную таблицу за три тура до конца чемпионата. В активе «Шахтера» 57 баллов — они лишились математических шансов на чемпионство. На втором месте идет «Александрия» с 60 очками.

В Лигу чемпионов выходит лишь победитель чемпионата Украины — он начнет свой путь со второго квалификационного раунда. «Шахтер» не сыграет в турнире впервые с сезона-1999/2000.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Наполи» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии.

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