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Экс-футболист «Динамо» раскрыл, как повлияет на команду увольнение Лички

Гранат: увольнение Лички вызовет эмоциональную встряску у «Динамо»
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат выразил мнение, что увольнение Марцела Лички с поста главного тренера команды вызовет эмоциальную встряску у «бело-голубых». Его слова приводит «Советский спорт».

«Думаю, увольнение Лички вызовет небольшую эмоциональную встряску. Будут кадровые перестановки в составе и клуб добьется победы в матче с «Крыльями». Не думаю, что будет изменена схема, но вот позиционно перемены точно должны быть», — заявил Гранат.

После 26 матчей «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 47 очков. Встреча против самарских «Крыльев Советов» состоится на стадионе «ВТБ Арена» 5 апреля. Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Интер» обыграл «Верону» в матче чемпионата Италии.

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