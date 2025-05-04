Экс-футболист «Динамо» раскрыл, как повлияет на команду увольнение Лички

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат выразил мнение, что увольнение Марцела Лички с поста главного тренера команды вызовет эмоциальную встряску у «бело-голубых». Его слова приводит «Советский спорт».

«Думаю, увольнение Лички вызовет небольшую эмоциональную встряску. Будут кадровые перестановки в составе и клуб добьется победы в матче с «Крыльями». Не думаю, что будет изменена схема, но вот позиционно перемены точно должны быть», — заявил Гранат.

После 26 матчей «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 47 очков. Встреча против самарских «Крыльев Советов» состоится на стадионе «ВТБ Арена» 5 апреля. Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

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