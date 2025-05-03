Кенийский бегун проиграл забег по необычной причине

Кенийский легкоатлет Винсент Кибет Лангат проиграл забег ASICS Speed Race на 10 км в Токио, потому что пробежал мимо нужного поворота.

За несколько десятков метров до конца забега кениец лидировал, однако забыл о том, что нужно повернуть на финишную прямую. Благодаря этой ошибке победителем стал Джемал Йимер из Эфиопии с результатом 27 минут 10 секунд. Сам Лангат финишировал лишь третьим.

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