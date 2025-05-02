Стали известны перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Журналист французского L'Equipe Арно Эрман выразил мнение, что после успешной игры вратаря Джанлуиджи Доннаруммы в Лиге чемпионов у российского голкипера Матвея Сафонова нет шансов стать первым номером. Его слова приводит Sport24.

«После вчерашнего матча и перформанса Доннаруммы Сафонов точно останется вторым номером в Париже. Вряд ли он будет и первым в начале следующего сезона. Благодаря Джанлуиджи россиянин может стать победителем Лиги чемпионов, ха-ха! — заявил Эрман.

29 апреля «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в этой игре с передачи грузина Хвичи Кварацхелии забил Усман Дембеле на 4-й минуте. На 47-й минуте арбитр не засчитал гол нападающего «Арсенала» Микеля Мерино из-за положения вне игры.

Ответная встреча в этой паре состоится 7 мая на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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