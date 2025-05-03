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Футболист «Спартака» рассказал, чувствует ли он давление из-за низкой результативности

Футболист «Спартака» Гарсия заявил, что не чувствует давления фанатов
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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия заявил, что не чувствовал давления из-за того, что долго не мог отличиться за новый клуб, а фанаты припоминали ему, что его трансфер стал самым дорогим в истории команды, передает Sport24.

«В той стране, откуда я приехал, давление — это когда нечего есть. В футболе же я не ощущаю давление, а получаю удовольствие. Цену за себя определял не я. Ее определял рынок», — сказал Гарсия.

Ливай Гарсия забил первый мяч за «Спартак» в игре Кубка России против московского «Динамо» 29 апреля. Всего он провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах.

«Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России. Единственный мяч бело-голубые записали на свой счет благодаря автоголу Даниила Денисова, у «Спартака» забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этой неудачи бело-голубые завершили турнирный путь, а «Спартак» сыграет в финале Пути регионов Кубка России с «Ростовом».

Ранее «Спартак» приступил к переговорам с Деяном Станковичем по новому контракту.

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